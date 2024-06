L’atteso Bad Boys: Ride or Die ha superato le più rosee aspettative del Box Office USA nel suo weekend d’esordio.

La quarta pellicola dedicata al duo poliziesco più famoso del genere action sembra aver riacceso l’entusiasmo degli americani dopo settimane di grande passività. Nei tre giorni d’esordio in sala, infatti, Bad Boys: Ride or Die ha raccolto una cifra stimata di 56 milioni di dollari, e superato le previsioni pre-release derivanti dai dati delle anteprime (qui nel dettaglio).

Dal mercato internazionale l’incasso raccolto è stimato sui 48,6 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 104,8 milioni, il 58% in più degli incassi maturati da Furiosa: a Mad Max Furiosa (qui la recensione) nel suo esordio, l’ultimo blockbuster uscito in sala. A tal proposito, Deadline ha riferito che Bad Boys 4 ha stabilito un nuovo record per la saga in alcuni paesi dell’America Latina e del Medio Oriente. Tra i mercati internazionali più redditizi, il Regno Unito guida con 4,9 milioni di dollari, seguito da Messico con 4,2 milioni e Germania con 3,7 milioni.

Tornando a Furiosa: a Mad Max Saga, l’incasso globale è salito in questo weekend a quota 144,4 milioni di dollari anche grazie ai 3,6 milioni raccolti dal suo esordio in Cina. Ad oggi il mercato internazionale più ricco per il film di George Miller è quello della Corea del Sud con 10,9 milioni. Per quanto riguarda, invece, Garfield – Una Missione Gustosa, il weekend ha offerto una discreta tenuta ed un totale Worldwide sempre più vicino ai 200 milioni (192,7 milioni per l’esattezza). L’ultimo risultato degno di nota nel Box Office Worldwide è quello offerto da Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la recensione), ora sopra i 350 milioni (359,8 milioni per l’esattezza).

