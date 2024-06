Smile 2: novità e speculazioni sul sequel del film horror

Smile 2 è da molti considerato come uno dei film horror più attesi del 2024, non fosse altro per il successo raccolto dal primo capitolo. Ma cosa sappiamo del sequel?

Mentre si attendono notizie più o meno ufficiali, a tre mesi dalla fine delle riprese (la notizia nel dettaglio) dalla rete iniziano a presentarsi le prime “generiche” indiscrezioni. Secondo il sempre informato Daniel Ritchman, infatti, pare che il film sarà distribuito come “Smile: Deluxe” e che la trama al momento sembrerebbe sovrapporsi a quella del primo capitolo.

Nel dettaglio, l’insider ha descritto la trama del film così: “una giovane donna che, dopo aver assistito alla morte di un/a amico/a, è terrorizzata da una malvagia forza sovrannaturale che la porta a mettere in discussione la realtà, mentre accadono eventi sempre più terrificanti ogni giorno che passa.” Chiaramente troppo poco per identificare Smile: Deluxe come un film degno del suo predecessore.

Ad ogni modo, Smile 2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, già autore del primo film. Nel cast figurano i nomi di Lukas Gage, Naomi Scott, Rosemarie Dewitt, Kyle Gallner (che tornerà nel ruolo di Joel), Dylan Gelula, Raúl Castillo e Miles Gutierrez. La produzione è stata curata da Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner e Robert Salerno.

L’uscita in sala è attesa per il 18 ottobre 2024.

