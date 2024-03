Terminate le riprese dell’horror Smile 2

L’horror di Parker Finn dal titolo Smile è stato uno dei film rivelazione del 2022, il suo sequel avrà la sua stessa fortuna?

Reduce da un incasso straordinario da 217 milioni di dollari in tutto il mondo (l’horror di maggior successo del 2022), Smile si è guadagnato in breve tempo l’occasione di tornare al cinema ad ottobre con un sequel che, a questo punto, diventa uno degli eventi horror dell’intero 2024.

Le riprese di Smile 2 (non abbiamo ancora un titolo ufficiale) sono ufficialmente terminate nei giorni scorsi, e le prime impressioni sono arrivate in rete grazie ad uno dei suoi interpreti principali. A parlare del film è stato infatti Lukas Gage attraverso una breve intervista rilasciata a ScreenRant:

“Ho appena terminato le riprese. Abbiamo finito nell’Upstate New York. Sarà davvero buono. Non vedo l’ora che tutti lo vedano. Sto facendo un sacco di sequel, mi pare, quest’anno. L’anno dei sequel. Spero che vi piacerà. Parker Finn, il regista, è pazzesco quanto conosca questo genere di film e come sia stato in grado di ricrearlo, di rinfrescarlo. È stato molto fico seguire quella formula. Com’è che nessuno aveva mai pensato di fare quell’inquietante faccia sorridente? La mia faccia sorridente è così bella.“