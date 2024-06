La scia negativa al Box Office ITALIA non si ferma, ed in questo secondo weekend di giugno gli incassi sono addirittura da record ..negativo!

Se cercavamo un modo per aggiornare le statistiche di questo 2024, allora lo abbiamo trovato, ma non nel modo in cui tutti speravano. Con 2,24 milioni di euro incassati, quello appena passato è stato senza dubbio il peggior weekend cinematografico dell’intero 2024. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il bottino complessivo dell’ultima quattro giorni di cinema in Italia è risultato il 41% sotto quello dello scorso anno nello stesso weekend, che pure era risultato abbastanza negativo (3,86 milioni), con addirittura quattro film in top ten sotto i 100 mila euro.

Ma veniamo ai film in classifica. La grande attrattiva in sala dei Me Contro Te sembra essersi dissolta, o almeno non in linea con quella che il duo proponeva solo un anno fa. Il nuovo film “Operazione Spie” nel suo secondo weekend ha incassato solo 486 mila euro in prima posizione, per un totale di 1,8 milioni. Come anticipato, il confronto con gli altri film del passato risulta a questo punto improponibile. Resta da capire se la rassegna Cinema in Festa (ve ne abbiamo parlato qui) possa essere capace di riportare in sala le famiglie.

In seconda posizione si è posizionato Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, con un incasso all’esordio (anche qui deludente) di 389 mila euro. Il confronto con l’ultimo film del regista greco “Povere Creature” è assolutamente improponibile, visto che nel primo weekend l’incasso stimato fu di 1,99 milioni. La terza posizione del Box Office ITALIA ha proposto un altro esordio deludente, stiamo infatti parlando di The Watchers – Loro ti Guardano con 237 mila euro. Altri incassi “degni di nota” sono quelli di Furiosa: a Mad Max Saga con 139 mila euro (totale 1,57 milioni) e IF – Gli amici immaginari con 124 mila euro (totale 1,81 milioni), rispettivamente al quarto ed al quinto posto.

