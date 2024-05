Kinds of Kindness: le iniziative UCI Cinemas

In occasione dell’arrivo in sala di Kinds of Kindness, il nuovo film Searchlight Pictures dell’acclamato regista Yorgos Lanthimos – presentato in anteprima al Festival di Cannes– UCI Cinemas dedica un’imperdibile promozione a tutti gli appassionati di cinema.

Il film, distribuito da The Walt Disney Company Italia, può vantare un ricchissimo cast che vede la presenza, tra gli altri, di Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley.

Kinds of Kindness: sinossi

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

