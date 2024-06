Box Office USA, buone le anteprime di Bad Boys: Ride or Die

Il tanto atteso Bad Boys: Ride or Die ha registrato ottimi dati di incasso nelle anteprime del giovedì nel Box Office USA.

Secondo Deadline, infatti, il quarto capitolo della saga action ha raccolto 5,87 milioni di dollari, un risultato di poco inferiore a quello ottimo fatto registrare da “Bad Boys for Life” nel 2020 (6,36 milioni). Se i dati non mentono, lo score nei tre giorni d’esordio dovrebbe premiare la Sony con un incasso stimato da oltre 40 milioni di dollari che, in un periodo non esattamente florido per il Box Office USA come quest’ultimo, dovrebbe risultare come una manna dal cielo.

Dal punto di vista dell’accoglienza, Bad Boys: Ride or Die si sta comportando più che bene. Su PostTrack, infatti, il punteggio è stato di 5 stelle, mentre il pubblico lo premiato su RottenTomatoes con un punteggio di 87% di recensioni positive. Sarà pertanto interessante valutare anche la possibilità di avere un ottimo passaparola nel corso dei tre giorni.

Bad Boys: Ride or Die (il trailer finale) è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Nel cast, oltre alla coppia Will Smith/Martin Lawrence, anche Lex Elle, Ryan Castle, Paola Nunez, Vanessa Hudgens e Jacob Scipio. Le riprese si sono concluse all’inizio del mese di marzo. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 13 giugno 2024.

TRAMA: Quest’estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

Correlati