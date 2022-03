Box Office Usa: exploit da 128.5 milioni per l’esordio di The Batman

Doveva essere un weekend da non dimenticare per The Batman, ed in effetti il cinecomic DC/Warner ha piazzato un incasso a dir poco stellare all’esordio nel Box Office Usa.

Le prime battaglie contro il crimine del Crociato di Gotham hanno riportato il pubblico al cinema negli Usa, ed il risultato non poteva che essere sensazionale. L’incasso maturato da The Batman nel suo weekend d’esordio è stato 128.5 milioni di dollari divenendo il secondo più alto incasso dell’era pandemica, il più alto in assoluto in carriera per il regista Matt Reeves.

The Batman (qui la nostra recensione) ha esordito anche in buona parte dei mercati esteri esibendo a fine weekend un incasso da 120 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 248.5 milioni. A tal proposito, va ricordato che il film non esordito ancora Cina, e non arriverà mai in Russia a causa della immane situazione geopolitica che in questi giorni sconvolge il mondo intero.

Volendo fare un confronto con altri film dedicati al Crociato di Gotham in passato, The Batman ha fatto molto meglio all’esordio di Batman Begins (48.74 milioni) e di Justice League (93.8 milioni), ma è rimasto dietro gli incassi di Batman v Superman (166 milioni), Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (160.8 milioni) e Il Cavaliere Oscuro (158.4 milioni).

Uncharted si è accontentato del secondo posto con 11 milioni di dollari, ed un totale di 100.2 milioni, mentre Spider-Man: No Way Home ha raccolto il quarto posto con un nuovo incasso da 4.4 milioni di dollari.

Fonte: THR