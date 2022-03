Lo sport protagonista al cinema: ecco i titoli da non perdere

Nel corso della sua storia, il cinema ha toccato ogni possibile argomento facendoci divertire, riflettere ed emozionare. Tra i tanti temi affrontati nelle numerose pellicole prodotte nei decenni, non poteva mancare ovviamente lo sport che, nelle sue infinite sfaccettature, è stato raccontato con toni differenti dai più importanti registi.

I migliori film incentrati sul calcio

Tra gli sport più amati figura chiaramente il calcio, protagonista di diversi film che hanno fatto storia. Sicuramente uno dei più conosciuti e apprezzati di sempre in tal senso è Fuga per la vittoria, pellicola diretta da John Huston che vede sulla scena attori come Michael Caine e Sylvester Stallone, oltre al grandissimo campione brasiliano Pelè. In Fuga per la vittoria, lo sport assume un’importantissima valenza simbolica: il film narra infatti della partita tra una squadra tedesca e i prigionieri di un campo di concentramento nazista, che si trasforma in un’imperdibile occasione di fuga per questi ultimi. Un inno alla speranza e al rispetto che ancora oggi viene ricordato come una delle migliori pellicole di sempre.

Se si parla di sport e, in questo caso specifico, di calcio, è impossibile poi non citare alcuni dei tanti film biografici, realizzati per raccontare le gesta dei più grandi campioni mai visti in campo. Best narra, per esempio, la storia del controverso asso britannico, tanto geniale in campo quanto sopra le righe fuori, mentre Pelè e Maradona – La mano de Dios si concentrano sui due calciatori simbolo dell’intero ‘900, protagonisti nonostante le due diverse epoche di un dualismo che ancora oggi contrappone i fan dell’uno o dell’altro nome.

Per chi cerca un po’ di leggerezza e divertimento, invece, un cult tutto italiano è L’allenatore nel pallone, film che vede Lino Banfi nei panni del vulcanico allenatore Oronzo Canà alle prese con un’improbabile salvezza in serie A con la sua Longobarda (squadra di fantasia il cui nome, come raccontato dal portale Noidegli8090.com, nasce dall’incontro tra il regista Martino e il talent scout della Cremonese Erminio Favalli).

Dal pugilato al baseball, tanti film per gli appassionati di sport

Elencare tutti i film a tema sportivo sarebbe impossibile anche per i più fanatici del grande schermo, ma alcuni titoli svettano su tutti tanto da essere diventati icone della cultura popolare. Pensiamo, per esempio, per quanto riguarda il mondo del pugilato a Toro scatenato con Robert De Niro, che narra la vera storia di Jake La Motta, o alla saga di Rocky Balboa, il boxeur interpretato da Sylvester Stallone le cui gesta hanno segnato un’intera generazione (e forse più). Stesso sport, ma da un’angolazione diversa, per Million Dollar Baby, capolavoro di Clint Eastwood e protagonista una magistrale Hilary Swank, che partendo dal ring sposta l’obiettivo su un tema forte come quello dell’eutanasia.

Non mancano poi film sul tennis, come quello di Janus Metz intorno alla storica rivalità tra Borg e McEnroe, qui la nostra recensione, e dai suoi utenti, oppure sul football americano, che vede in Ogni maledetta domenica di Oliver Stone e con Al Pacino uno dei racconti più realistici e forti sulla durezza di questo sport. Sport e storia si intrecciano invece in Race – Il colore dalla vittoria, narrazione cinematografica della storia di Jesse Owens, l’atleta afroamericano che alle Olimpiadi di Berlino del 1936 si trasformò nel simbolo della libertà e della lotta al regime nazista capeggiato da Hitler.

Il tavolo verde visto dalla cinepresa

Anche il poker viene considerato da più parti uno sport, oltre che un “gioco a informazione completa”, ma in questa breve rassegna vogliamo ampliare lo sguardo all’intero mondo dei casino e delle sale da gioco, concentrandoci su alcuni dei titoli cinematografici più rappresentativi che hanno visto protagonista il tavolo verde. Il fascino dei casino è rimasto inalterato nei decenni nonostante il rapido passaggio dal mondo fisico a quello digitale, dove piattaforme specializzate come quelle raccolte da Casinos.it mettono oggi a disposizione i principali svaghi online, dalle roulette alle slot machine.

Con la loro ampia offerta, le sale online sono riuscite in sostanza a portare sugli schermi di PC e dispositivi mobili le emozioni tipiche di quegli ambienti tante volte visti proprio al cinema, magari nella saga di James Bond (per esempio nell’episodio Casino Royale), personaggio che forse più di ogni altro ha calcato i maggiori casino mondiali e che rappresenta per molti un modello da imitare in quanto a eleganza e stile, oppure in uno dei tanti film sul poker, come Il Giocatore – Rounders con Matt Damon, in cui le emozioni del tradizionale gioco di carte vengono espresse in maniera estremamente realistica.

Per gli amanti del genere, da non perdere sono poi i vari episodi della famosissima trilogia Ocean’s, alla quale hanno preso parte attori del calibro di Brad Pitt e George Clooney, o Molly’s Game, film drammatico con Kevin Costner che racconta la storia di Molly Bloom, un’ex sciatrice alle prese con la gestione delle partite di poker tra vari personaggi hollywoodiani.