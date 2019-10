Il cinecomic Joker continua a dominare il Box Office Italia, sabato ha infatti piazzato un incasso da oltre 2 milioni.

Il pubblico italiano sta dimostrando che il genere cinecomic in Italia è sempre molto apprezzato, ed in particolare quando è la critica a promuoverne il valore. Ieri, infatti, il Joker di Todd Phillips si è regalato un sabato sfavillante da 2.13 milioni di euro, spingendo così il parziale a quota 4.41 milioni. La performance di Joaquin Phoenix potrebbe, a questo punto, raccogliere oltre 6 milioni entro stasera.

C'era una volta a... Hollywood ha chiuso il sabato al secondo posto, e lo ha fatto con 355 mila euro, per un totale di 10.32 milioni. In terza posizione spazio per la seconda più alta nuova proposta, vale a dire Il Piccolo Yeti. Il cartoon ha incassato altri 283 mila euro, per un totale in tre giorni di 416 mila euro.

Ad Astra ha raccolto altri 169 mila euro, per un totale di 1.34 milioni, mentre TuttAPPosto ha chiuso la top five con 143 mila euro di sabato, e 247 mila in tre giorni.