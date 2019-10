Le polemiche non sono servite, Joker ha letteralmente sbancato il Box Office Usa nel suo weekend d'esordio.

Accompagnato dalla preoccupazioni delle forze dell'ordine per possibili dimostrazioni di violenza nelle sale, il cinecomic Joker ha dato prova di forza vincendo a mani basse il botteghino.

L'incasso del cinecomic DC è stato 93.5 milioni di dollari, con una media per sala ben oltre i 21 mila dollari. Statistiche alla mano, Joker ha stracciato il record per il miglior esordio nel mese di ottobre, record precedentemente detenuto da un altro cinecomic, si parla ovviamente di Venom con 80.07 milioni.

Prendendo in considerazione anche gli incassi internazionali, Joker ha già raggiunto e superato la quota dei 200 milioni, per la precizione 234 milioni di dollari. Nel computo della speciale classifica dei migliori esordi nel Box Office Usa per i cinecomic DC, il Joker di Todd Phillips si è posizionato all'ottavo posto, davanti ad Aquaman e Shazam!.

In seconda posizione spazio ancora per Il Piccolo Yeti, il cui incasso è stato 12 milioni di dollari, per un totale di 37.83 milioni. La top three è stata completata da Downton Abbey con 8 milioni di dollari, e 73.62 milioni complessivamente.