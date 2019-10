L'ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe potrebbe contare su più di un viso noto ai fan, e quello di Hugh Jackman potrebbe essere tra questi.

Secondo un rumour - da verificare - riportato in rete da We Got This Covered pare che i Marvel Studios siano sempre più interessati a riconfermare Hugh Jackman nell'iconico ruolo di Wolverine. Come noto, l'attore australiano ha riferito più volte di aver chiuso con Logan - The Wolverine la sua lunga avventura con gli X-Men, condizione fino ad oggi mai cambiata.

Ovviamente il rumour non parla di trattative, ma conferma la sola convinzione dei Marvel Studios di riuscire alla fine ad ottenere un SI da parte di Jackman. Il rumour sembra strettamente collegato alle precedenti voci (qui) che vorrebbero i Marvel Studios intenzionati a portare al cinema un film con protagonisti Wolverine e Hulk, tandem che, indovinate un po', è stato stato più volte sponsorizzato in passato dal buon vecchio Jackman.

Volendo parlare, invece, di re-casting (termine tanto odiato dai fan), pare che il nome più accreditato a vestire in futuro i panni di Wolverine sia quello di Taron Egerton, stella della saga Kingsman.

Allora riconfermare Hugh Jackman o riavviare con Taron Egerton? Voi cosa pensate?