Box Office ITALIA | Buona la prima di Venom: The Last Dance

La prima nelle sale italiane di Venom: The Last Dance è finalmente arrivata, vediamo quale risultato ha ottenuto al Box Office ITALIA.

Così come avvenuto anche negli USA (qui i dati delle anteprime), il nuovo cinecomic Marvel/Sony si appresta a vincere il botteghino italiano, ma non senza preoccupanti cali rispetto ai due capitoli precedenti. Tutto, chiaramente, dipenderà dal passaparola del pubblico nei prossimi giorni.

Il primo giorno di Venom: The Last Dance è valso ieri (dati CineGuru) un incasso stimato di 549 mila euro, con una buona media per sala di quasi 1500 euro. L’incasso ottenuto si è attestato dietro quelli ottenuti da Venom (627 mila euro nel 2018) e La Furia di Carnage (630 mila euro nel 2021), pertanto è lecito pensare che lo score finale di The Last Dance potrebbe spingersi fino alla quota dei 7,1 milioni raccolti da La Furia di Carnage.

Sarà nostra premura aggiornarvi sugli incassi di Venom 3 nei prossimi giorni.

Il Box Office ITALIA ieri ha vissuto anche il secondo ottimo posto di Parthenope (il film di Paolo Sorrentino), con 202 mila euro raccolti ieri (totale con le anteprime 301 mila euro), ed una media per sala di 444 euro. L’opening day raggiunto risulta assolutamente in linea con quelli di altri film del regista napoletano, sarà interessante valutare pertanto la risposta del pubblico nei prossimi giorni. Il podio della giornata di giovedì è stato infine completato da Smile 2, con 71 mila euro guadagnati, ed un totale di 577 mila.

