In programma sequel di Alien e Predator più un crossover

Ci sono novita in merito ai due franchise che vedono quali protagonisti due tra le più temibili razze aliene che la fantascienza abbia mai partorito, stiamo parlando di Alien, il famelico xenomorfo e del Predator, uno dei più feroci cacciatori dell’Universo.

Questi due terribili extraterrestri sono riapparsi recentemente nel piccolo e grande schermo, donando linfa vitale a due franchise considerati oramai stanchi. Abbiamo infatti rivisto il Predator nel 2022 nel film Prey (qui la recensione), da noi trasmesso in streaming da Disney+, mentre lo xenomorfo ha dato il meglio di se al cinema, nel più recente Alien: Romulus.

Entrambi i film sono stati acclamati dalla critica e molto apprezzati dal pubblico, quindi non dovrebbe sorprendere sapere che la 20th Century Studios, di proprietà della Disney, possa pensare alla realizzazione di nuovi capitoli. Già eravamo a conoscenza del fatto che è in lavorazione Badlans, ma sembrerebbe che sia in programmazione un ulteriore film della saga del Predator probabilmente destinato al solo streaming. Questo è quanto ha affermato Steve Asbell, il capo della 20th Century Studios:

“C’è un secondo film di Predator per il quale abbiamo piani diversi. Dan (Trachtenbergin) realtà ha diretto entrambi. C’è un film segreto di Predator che uscirà prima di quello al cinema, ma non posso dire nulla al momento.”

In merito al franchise Alien lo stesso Asbel ha dichiarato:

“Stiamo lavorando a un’idea per un sequel. Non abbiamo ancora concluso il nostro accordo con Fede [Alvarez], ma lo faremo, e lui ha un’idea su cui stiamo lavorando. I due sopravvissuti, Rain e Andy, interpretati da Cailee Spaeny e David Jonsson, sono stati dei veri momenti salienti del film. E quindi penso sempre a questo tipo di cose, “Wow, dove vogliono vederli andare le persone dopo?” Sappiamo che ci saranno degli Aliens. Sappiamo che ci saranno delle grandi scene horror. Ma mi sono innamorato di entrambi e voglio vedere qual è la loro storia.”

Per quanto riguarda il crossover tra le due Saghe, il capo della 20th Century Studios ha detto che “probabilmente prima o poi” vedremo un nuovo film di Alien Vs. Predator.

