Netflix ha ufficializzato il rinnovo per The Legend of Lara Croft, la serie anime tornerà quindi per una seconda stagione.

La notizia è stata confermata dallo stesso streamer via social, e successivamente è stato il the Hollywood Reporter a riportarla sulle sue pagine. Il rinnovo per una seconda stagione è avvenuto dopo neppure due settimane dalla messa in onda della prima stagione da 8 episodi. Secondo la descrizione di Netflix, la serie anime The Legend of Lara Croft nasce come una sorta di collante tra la trilogia reboot ed i videogiochi originali, e questa seconda stagione continuerà il viaggio iniziato con i primi 8 episodi.

La seconda stagione, secondo Netflix, vedrà Lara scoprire una scia di maschere africane Orisha rubate. “Unisce le forze con la sua migliore amica Sam (doppiata da Karen Fukuhara nella prima stagione) per recuperare i preziosi manufatti“, si legge nella sinossi. “La nuova emozionante avventura di Lara la porta in giro per il mondo mentre si addentra nei segreti nascosti della storia Orisha, schiva le macchinazioni di un pericoloso ed enigmatico miliardario che vuole le maschere per sé, mentre scopre che queste reliquie contengono oscuri segreti e un potere che sfida la logica. Un potere che potrebbe, in effetti, essere divino“.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft e le note di produzione

Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin) è lo showrunner e uno dei produttori esecutivi con Dmitri M. Johnson di dj2 Entertainment, Howard Bliss, Stephan Bugaj e Jacob Robinson di Tractor Pants. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e animata da Powerhouse Animation Studios (Castlevania). La voce di Lara Croft è stata doppiata in originale da Hayley Atwell (Agent Carter).

Il cast vocale della prima stagione include anche Allen Maldonado ed Earl Baylon in ruoli regolari, mentre Richard Armitage, Zoe Boyle, Roxana Ortega e Nolan North hanno recitato in ruoli ricorrenti.

Legendary Television produce The Legend of Lara Croft . Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin) è sceneggiatore e produttore esecutivo; altri EP includono il fondatore e CEO di dj2 Entertainment Dmitri M. Johnson, Timothy I. Stevenson, Jacob Robinson (tramite la sua società Tractor Pants), Dallas Dickinson e Noah Hughes dello sviluppatore di videogiochi Crystal Dynamics, Howard Bliss e Jen Chambers. Powerhouse Animation è lo studio di animazione, con Brad Graeber come produttore esecutivo.

Trama Ufficiale: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft riprende gli eventi della trilogia di videogiochi Tomb Raider Survivor (Tomb Raider; Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider) e traccerà il prossimo capitolo dell’eroina giramondo nei panni dell’iconica avventuriera. A più di 25 anni dalla sua prima apparizione, Lara Croft (Atwell) continua a esplorare antichi misteri e a scoprire verità perdute in destinazioni mozzafiato e pericolose.

Correlati