Box Office Italia: Odio l'estate tiene dietro Birds of Prey di sabato

Continuano a non convincere gli incassi di Birds of Prey. Tiene bene la testa del Box Office Italia, anche di sabato, Odio l'estate.

Il cinecomic Birds of Prey nella giornata di sabato ha chiuso nuovamente al secondo posto del botteghino nazionale, ed ancora con un risultato abbastanza deludente. L'incasso ottentuto ieri è stato 454 mila euro, ed ora viaggia ad una quota totale di 812 mila. Tale risultato conferma il poco amore degli italiani per i cinecomic targati DC, a tal proposito ricordiamo che Wonder Woman nei suoi primi 3 giorni incassava solo 789 mila euro, mentre invece ricordiamo il successo che è stato nel resto del mondo.

Come anticipato, Odio l'estate ha tenuto ancora una volta la prima posizione, e lo ha fatto con un nuovo incasso da 687 mila euro, per un totale di 4.86 milioni. Supererà con oggi la quota dei 5 milioni.

Dolittle si è posizionato al terzo posto, in risalita rispetto ai dati di venerdì, con un incasso di 430 mila euro, ed un totale di 3.02 milioni. 1917 continua a regalare incassi positivi, ed il suo quarto vale altri 320 mila euro, per un totale di 5.31 milioni.