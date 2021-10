Box Office Italia: No Time to Die batte tutti i nuovi film del weekend

In attesa dell’arrivo in sala di Venom: La Furia di Carnage il prossimo weekend, il trionfatore del Box Office Italia è stato ancora una volta No Time to Die, film protagonista di uno score ancora una volta importante.

Complessivamente nel weekend appena passato sono stati raccolti la bellezza di 4.4 milioni di euro, una cifra che potrebbe però cambiare nelle prossime ore a causa di alcuni problemi di comunicazione con il circuito The Space Cinema, e che comunque certifica la rinascita del mercato cinematografico dopo la triste parentesi pandemica. A tal proposito, va ricordato che dal prossimo weekend le sale potranno contare sul 100% delle presenze, con conseguente exploit delle statistiche complessive.

Forte di una nuova mancanza di forti rivali, ma anche di un buon passaparola, No Time to Die (la recensione) ha vinto il suo secondo weekend di fila, e lo ha fatto con un incasso 1.53 milioni di euro. Ora il totale dell’ultima volta di Daniel Craig come 007 è salito a quota 4.95 milioni. La quota dei 5 milioni potrebbe essere superata dopo i riconteggi dovuti ai suddetti disguidi con il circuito The Space Cinema.

La seconda piazza del Box Office Italia è andata alla nuova proposta La Scuola Cattolica, il cui esordio è valso 508 mila euro, poche migliaia di euro in più di Baby Boss 2: Affari in Famiglia, terzo con 495 mila euro. Il kolossal Dune (la recensione) ha chiuso il weekend al quarto posto con 406 mila euro, per un totale di 6.33 milioni, mentre Space Jam: New Legends si è classificato quinto con 290 mila euro, ed un totale di 2.67 milioni.

