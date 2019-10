Giornata positiva quella di ieri nel Box Office Italia, ed il merito è del solito Joker, ma anche della new entry Maleficent 2.

Ieri, giovedì 18 ottobre, Joker ha aperto in testa nel primo giorno del nuovo weekend cinematografico italiano. L'incasso del cinecomic DC è stato 468 mila euro, con una media per sala di quasi 800 euro. L'incasso complessivo ora è balzato a quota 18.01 milioni di euro.

L'esordio di Maleficent - Signora del Male è valso 406 mila euro, con una media per sala di poco sopra i 500 euro. Il confronto col primo capitolo è leggermente in negativo (595 mila euro), ma sarà nei prossimi giorni che occorrerà verificare la tenuta.

La terza posizione è andata a Gemini Man, il cui incasso è stato 53 mila euro, per un totale di 1.3 milioni. Non ha convinto Se mi vuoi bene (la nostra recensione) di Fausto Brizzi, il suo esordio vale infatti solo 31 mila euro, in quarta posizione. In quinta posizione, infine, spazio per C'era una volta a... Hollywood con 19 mila euro, ed un totale di 11.42 milioni.