I Marvel Studios hanno ingaggiato Jade Bartlett per iniziare a scrivere la sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La sceneggiatrice è nota per aver firmato la sceneggiatura di Miller’s Girl, finito nella celebre black list americana del 2016. Il suo nome potrebbe essere collegato a quello del regista Mike Flanagan, già co-autore di Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Scott Derrickson. La sceneggiatura è stata affidata a Jade Bartlett.

Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 7 maggio 2021.