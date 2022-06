Box Office Italia: Jurassic World il Dominio vince il weekend

Jurassic World il Dominio ha chiuso il suo weekend d’esordio in testa al Box Office Italia, buona ancora la tenuta di Top Gun: Maverick.

Grazie alla presenza in contemporanea di due film attira pubblico, quali Jurassic World il Dominio e Top Gun: Maverick (quest’ultimo al suo secondo weekend), il botteghino nazionale ha espresso numeri importanti, per la prima volta superiori a quelli fatti registrare nel 2019. A tal proposito, va detto che l’incasso complessivo del Box Office Italia nel weekend (via Cinetel) è stato 5.9 milioni di euro, ovvero un milione netto in più della suddetta data nello stesso periodo. Ma veniamo ai singoli risultati.

Jurassic World il Dominio ha vinto il botteghino con un incasso di 3.18 milioni di euro, dato che include anche lo score delle anteprime del 1° giugno notte. Volendo tracciare un confronto con i due capitoli precedenti, il nuovo film di Colin Trevorrow risulta in perdita, ma considerato il periodo post-pandemico non proprio eccelso per il mercato cinematografico in Italia.

La seconda posizione è andata all’ex primatista Top Gun: Maverick (negli Usa il film domina ancora) con un nuovo incasso di 1.89 milioni di euro, per un totale di 6.97 milioni, ed un calo contenuto del 30% rispetto allo straordinario weekend d’esordio. Nostalgia ha chiuso in terza posizione con 300 mila euro, ed un totale di 916 mila.