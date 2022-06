La corsa straordinaria di Top Gun: Maverick in testa al Box Office Usa ha dato vita ad un secondo weekend da leader.

Dopo aver conquistato all’esordio il record per il maggior incasso nel lungo weekend del Memorial Day, Top Gun: Maverick ha stravinto anche nella ultima tre giorni di cinema nordamericana. L’incasso ottenuto nel weekend, secondo BoxOfficePro, è stato 85.99 milioni di dollari, per un totale di 291.6 milioni. Il calo rispetto all’esordio è assolutamente straordinario (-32%) ed ha fatto segnare la miglior tenuta in assoluto per un film che ha esordito con più di 100 milioni.

A livello internazionale il film con Tom Cruise ha incassato 257 milioni di dollari, con il Regno Unito e la Australia tra i principali mercati fautori di questo successo. Complessivamente l’incasso ha superato il mezzo miliardo di dollari, ed ora viaggia a quota 548.6 milioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha raccolto altri 9.25 milioni di dollari al secondo posto, ed ora il totale è volato a quota 388.71 milioni. L’incasso internazionale è balzato intanto a quota 520.7 milioni per un totale Worldwide di 909.4 milioni, e l’obiettivo del miliardo ancora possibile. Sul terzo posto del podio del Box Office Usa si è classificato nel weekend The Bob’s Burgers Movie con 4.5 milioni di dollari, ed un totale di 22.24 milioni in due weekend.

Nel prossimo weekend gli Usa accoglieranno Jurassic World il Dominio, l’attesissimo film Universal Pictures il cui score nel weekend internazionale ha fruttato 55.4 milioni di dollari in soli 15 mercati, Italia inclusa.