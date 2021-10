Box Office Italia: Halloween Kills dietro Venom 2 nella giornata di giovedì

Nel primo giorno del nuovo weekend Halloween Kills ha esordito direttamente al secondo posto del Box Office Italia, davanti ancora il dominatore della scorsa settimana “Venom 2“.

Il nuovo appuntamento con Michael Myers al momento non sembra aver impressionato più di tanto gli appassionati italiani, giovedì infatti Halloween Kills ha esordito al secondo posto con un incasso di 81 mila euro (via Cinetel), una cifra molto inferiore al suo capitolo precedente uscito, lo ricordiamo, nel 2018. Sarà importante capire come il film di David Gordon Green si comporterà nei prossimi giorni, ed ovviamente in vista del prossimo weekend, quello di Halloween.

Come anticipato, invece, Venom: La Furia di Carnage (la recensione) ha portato a casa altri 164 mila euro, ed ora viaggia con un totale di circa 4 milioni, con queste premesse il cinecomic Sony/Marvel potrebbe riconfermarsi vincitore del Box Office Italia anche in questo weekend. In terza posizione No Time to Die (la recensione) ha incassato altri 50 mila euro, per un totale di 6.64 milioni.

HALLOWEEN KILLS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Gordon Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends). Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson. CAST: Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa (ed in contemporanea su Peacock) dal 15 ottobre 2021. In Italia dal 21 ottobre.

TRAMA: Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte. Il Male muore stanotte.