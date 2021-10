Tragedia sul set di Rust, Alec Baldwin uccide accidentalmente la direttrice della fotografia

L’attore Alec Baldwin si è reso protagonista di una immane tragedia sul set del film indipendente Rust, una tragedia che è costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Secondo la ricostruzione di Deadline la tragedia sarebbe avvenuta nel Bonanza Creek Ranch, New Mexico, sul set del film indipendente Rust durante quella che avrebbe dovuta essere una delle scene più importanti del film. Nel particolare Alec Baldwin avrebbe sparato con una pistola di scena che (per motivi ancora da chiarire) era carica a salve, ferendo a morte la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Il regista Joel Souza è rimasto invece ferito. Alec Baldwin dopo l’accaduto è rimasto visibilmente sotto shock.

Gli investigatori, nel momento in cui scriviamo, hanno iniziato a raccogliere testimonianze, incluse quelle dell’attore e dell’armaiolo di scena, ossia colui che solitamente sul set prepara le armi da fuoco. In queste occasioni la prima indicazione adottata dall’Industrywide Labor-Management Safety Committee è che “Le salve possono uccidere, trattate tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.” A tal proposito, va ricordato che altre tragedie sono accadute in passato a causa di armi da fuoco caricate erroneamente a salve, basti pensare alle tragiche morti di Jon-Erik Hexum (nel 1984 sul set di Cover Up) e di Brandon Lee (nel 1993 sul set di Il Corvo).

Nessuna accusa è stata formalmente formulata.

La produzione del film ha commentato così l’accaduto: “L’intero cast e la troupe sono totalmente devastati dalla tragedia di oggi, mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Halyna e ai suoi cari. Abbiamo interrotto le riprese per un periodo indeterminato di tempo, e stiamo cooperando con la polizia di Santa Fe. Offriremo supporto psicologico a tutte le persone legate al film per processare quanto avvenuto.”

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito…