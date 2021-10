Novembre su Disney+, Shang-Chi, Jungle Cruise e le altre novità

Walt Disney Company Italia ha da poco rivelato la lista delle novità in arrivo su Disney+ dal prossimo mese di novembre 2021.

Nel mese che celebra il Disney+ Day (l’anniversario della nascita della piattaforma digitale), il colosso dell’intrattenimento ha preparato per i propri clienti una lista di grandi produzioni che spaziano tra l’universo Marvel al fantasy di impatto. A tal proposito, novembre 2021 offrirà ai clienti (tra le sezioni Disney, Marvel e Star) produzioni colossali come Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise e Hawkeye (la serie originale dedicata a Occhio di Falco). Ma le novità non finiscono qua…

Date qui di seguito una lettura alla lunga lista di film, serie e cartoon in arrivo a partire dal prossimo mese.

LE NOVITÀ A NOVEMBRE SU DISNEY+ E STAR:

3 NOVEMBRE

The Premise – questioni morali (serie)

What We Do In The Shadow – prime due stagioni (serie)

5 NOVEMBRE

Underwater (film)

Flightplan (film)

10 NOVEMBRE

Snowfall – prime quattro stagioni (serie)

Big Hero 6, stagione 3 (serie)

12 NOVEMBRE

Dopesick – dichiarazione di dipendenza, primi due episodi (serie tv, un episodio a settimana)

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (film)

Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo (film)

Jungle Cruise (film)

Il mondo secondo Jeff Goldblum – stagione 2 (docuserie)

Intrecci dal passato (serie tv)

Spin (film)

Ciao Alberto (corto)

I racconti di Olaf (serie di corti)

Era mio padre (film)

Déjàa Vu – Corsa contro il tempo (film)

Face/Off (film)

17 NOVEMBRE

Marvel’s Hit-Monkey, primi due episodi (serie, un episodio a settimana)

Besos Al Aire (serie)

24 NOVEMBRE

Hawkeye, primi due episodi (serie tv)

The Resident – stagione 5 (serie tv)

The Choe Show (docuserie)

Topolino – la casa del divertimento (film)

Mira the royal detective, stagione 2 (serie)

25 NOVEMBRE

The Beatles: Get Back – episodio 1 (docuserie)

26 NOVEMBRE

The Beatles: Get Back – episodio 2 (docuserie)

Vi presento Christopher Robin (film)

27 NOVEMBRE