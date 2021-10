Box Office Italia: esordio boom giovedì per No Time to Die

L’esordio italiano di No Time to Die è finalmente giunto, ed il risultato nel primo giorno di programmazione nel Box Office Italia è da subito meritevole di lode.

Giovedì No Time to Die si è regalato un opening day da 487 mila euro, dato superiore a quello fatto registrare all’esordio da Dune due settimane fa, spingendo pertanto verso il maggior weekend d’esordio dall’inizio della pandemia da Covid-19. A tal proposito, l’obiettivo entro domenica sera è quota 2.1 milioni. Leggete qui la recensione di No Time to Die.

Il kolossal fantascientifico Dune (qui la recensione) ha raccolto ieri altri 105 mila euro, e sale a quota 5 milioni complessivamente dal giorno del suo esordio. In terza piazza si è posizionato Space Jam: New Legends con 74 mila euro, ed un totale che sale a quota 1.6 milioni. Tra le nuove proposte, inoltre, il biopic Respect ha guadagnato 11 mila euro, mentre il film evento per bambini Bing e le storie degli animali quasi 6 mila euro.

