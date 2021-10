Novità su Prime Video: Film e Serie tv in arrivo da ottobre 2021

Il colosso digitale Prime Video è pronto a stupire i propri clienti dal prossimo mese di ottobre, in arrivo da questa sera infatti film e serie tv molto attesi, tra cui Infinite, After 3 e la seconda stagione di Welcome to the Blumhouse.

Così come per la concorrenza “Netflix” (qui le novità di ottobre), anche per Prime Video ottobre è un mese molto importante per la stagione cinematografica di fine anno. I prodotto mistery/horror sono ovviamente al centro dell’attenzione anche per Amazon, ma non per questo il listino uscite sarà monotematico.

Dallo sci-fi ad alto budget Infinite (con Mark Wahlberg) al terzo capitolo della saga romantica After, le novità di Prime Video per ottobre sono pronte a conquistare il pubblico di ogni gusto. A tal proposito, segnaliamo le uscite della nuova quartina di film horror della saga antologica Welcome to the Blumhouse, della serie originale So Cosa hai Fatto, e della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond.

LE NOVITA’ DI PRIME VIDEO PER OTTOBRE 2021

SERIE E SHOW ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

Do, Re & Mi – Halloween Special | 1 ottobre

The Walking Dead: World Beyond | 4 ottobre , seconda stagione

, seconda stagione Jessy and Nessy | 8 ottobre , parte quarta della prima stagione

, parte quarta della prima stagione So cosa hai fatto | 15 ottobre

Motherland: Fort Salem | 18 ottobre , seconda stagione

, seconda stagione Maradona – Sogno Benedetto | 29 ottobre

FILM ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

Bingo Hell/ Black As Night | 1 ottobre

My Name Is Pauli Murray | 1 ottobre

Most Dangerous Game | 1 ottobre

Infinite | 7 ottobre

Justin Bieber: Our World | 8 ottobre

The Manor/ Madres | 8 ottobre

Anni da cane | 22 ottobre

After 3 | 29 ottobre

NUOVI FILM IN ARRIVO

L’uomo del labirinto | 1 ottobre

Fellini Forward | 1 ottobre

Che bella giornata | 1 ottobre

Cado dalle nubi | 1 ottobre

Sole a catinelle | 1 ottobre

Chloe – Tra seduzione e inganno | 1 ottobre

Letters to Juliet | 1 ottobre

The Fighter | 1 ottobre

Morti di salute | 1 ottobre

Balla coi lupi | 1 ottobre

Lara Croft: Tomb Raider | 1 ottobre

Tomb Raider – La culla della vita | 1 ottobre

Il cattivo tenente | 1 ottobre

L’ombra del dubbio | 1 ottobre

War, Inc. | 1 ottobre

Timeline – ai confini del tempo | 1 ottobre

The Body | 1 ottobre

The Last Man | 1 ottobre

Il comandate Hamilton | 1 ottobre

Imogene – Le disavventure di una newyorkese | 1 ottobre

Stronger – Io sono più forte | 4 ottobre

Sotto massima copertura – Den of Lions | 4 ottobre

City Of Lies – L’ora della verità | 10 ottobre

Il grande passo | 12 ottobre

Just Charlie – Diventa chi sei | 12 ottobre

Sono solo fantasmi | 15 ottobre

The Good House | 15 ottobre

You’re Next | 15 ottobre

Point Break – Punto di rottura | 16 ottobre

Le douleur | 19 ottobre

Digital Reaper | 22 ottobre

Billionaire Boys Club | 23 ottobre

Swarm – Minaccia dalla giungla | 24 ottobre

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe | 29 ottobre

La promessa dell’assassino | 31 ottobr e

La prova | 31 ottobre

FILM – Prime e seconde visioni

Genitori VS Influencer | 4 ottobre

Cats | 10 ottobre

Ad Astra | 11 ottobre

Spiral – L’eredità di Saw | 16 ottobre

Morrison | 18 ottobre

Il mostro della cripta | 25 ottobre

NUOVE SERIE TV IN ARRIVO

Camera Cafè | 1 ottobre , le prime quattro stagioni

, le prime quattro stagioni Gormiti | 1 ottobre , le tre stagioni

, le tre stagioni Code Black | 4 ottobre , le tre stagioni

, le tre stagioni Kids in the Hall | 8 ottobre , le cinque stagioni

, le cinque stagioni Holly & Benji – Due fuoriclasse | 11 ottobre, la prima stagione

FILM IN SCADENZA

Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2 ottobre

D.N.A. – Decisamente non adatti | 4 ottobre

Cosa mi lasci di te | 16 ottobre

Bombshell – La voce dello scandalo | 16 ottobre

Il principe dimenticato | 23 ottobre

SERIE TV IN SCADENZA

Quantico | 4 ottobre, le tre stagioni