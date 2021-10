The Cw pubblica il trailer del finale di stagione di Riverdale 5

L’emittente The Cw ha pubblicato in queste ore il trailer del finale di stagione di Riverdale 5, finale che tra l’altro verrà trasmesso negli Usa a partire dal 6 ottobre prossimo.

Nel trailer si apre con il negozio di Pop in fiamme e Veronica Lodge (Camila Mendes) in cerca di giustizia al fianco di Betty Cooper (Lili Reinhart), Reggie Mantle (Charles Melton), Alice Smith (Mädchen Amick) e Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) pronti ad affrontare probabilmente Hiram Lodge (Mark Consuelos). Tra l’altro è oramai chiaro che il finale di stagione porterà uno dei protagonisti ad essere giustiziato e messo al rogo.

Riverdale

PRODUZIONE: Basata sui personaggi della Archie Comics, la serie tv è prodotta da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con la Berlanti Productions. Produttori esecutivi saranno ancora Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater. CAST: KJ Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge), Ashleigh Murray (Josie McCoy), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Mädchen Amick e Vanessa Morgan. DISTRIBUZIONE: La quinta stagione sarà su The Cw dal 20 gennaio 2021.

TRAMA QUINTA STAGIONE: La quinta stagione inizierà con gli ultimi giorni dei nostri personaggi come studenti alla Riverdale High. Da un ballo di fine anno epico fino ad una laurea dolceamara, ci sono molti momenti emozionanti e addii che devono ancora arrivare – con alcune coppie che si lasciano, mentre ognuno va per la propria strada per il college – o altrove. Quindi, ci riuniremo con la nostra banda da giovani adulti, tornando tutti a Riverdale per sfuggire al loro passato travagliato. E la vita, e il romanticismo, saranno solo più complicati ora che hanno vent’anni….