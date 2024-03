Il Box Office ITALIA nel weekend ha premiato l’atteso kolossal Dune Parte Due, ottima invece la tenuta di La zona di interesse.

Spinto da una serie di recensioni assolutamente positive (qui la nostra), ma anche dal favore da un ottimo passaparola nel corso del weekend, Dune Parte Due ha dominato a mani basse il botteghino all’esordio. L’incasso maturato in quattro giorni, infatti, è stato 3,02 milioni di euro (3,71 milioni con le anteprime). Nessun film nel 2024 aveva incassato così tanto nel weekend d’esordio, e bisogna andare fino a dicembre 2023 per scorgere un’altra ottima performance come questa (Wonka con 3,1 milioni).

Così come accaduto negli USA (qui gli incassi del weekend americano), anche nel Box Office ITALIA il confronto con “Parte Uno” risulta positivo: uscito a settembre 2021 (poco dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia), infatti, Dune Parte Uno aveva incassato all’esordio 2,14 milioni.

Nel resto della classifica si registra, inoltre, l’ottimo risultato in seconda posizione di La zona di interesse (qui la nostra recensione) con un nuovo incasso di 819 mila euro (addirittura più del weekend d’esordio), per un totale di 1,88 milioni. Buona, inoltre, la tenuta di Bob Marley: One Love con altri 678 mila euro (totale 2,23 milioni).

Per concludere segnaliamo i risultati “non eccezionali” delle altre due nuove proposte: Caracas di Marco D’Amore ha esordito con 298 mila euro (comprese le anteprime), mentre Estranei (qui la nostra recensione) ne ha raccolti solo 252 mila euro.

FONTE: CINEGURU