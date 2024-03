ASC Awards 2024: la Miglior Fotografia ad Oppenheimer!

Ancora un premio delle associazioni hollywoodiane per categoria, ed ancora Oppenheimer in trionfo. Ecco i vincitori degli ASC Awards 2024.

Nella notte italiana la American Society of Cinematographers (il sindacato dei Direttori della Fotografia hollywoodiani) ha celebrato gli ASC Awards 2024 e, come da previsione, il premio principale è andato al biopic diretto da Christopher Nolan, oramai indicato come dominatore assoluto per la celebre Notte degli Oscar 2024 (qui le nomination).

Oltre alla fotografia di Hoyte van Hoytema per Oppenheimer (qui la nostra recensione), durante la serata di premiazione sono stati premiati Curren Sheldon per il Documentario “King Coal” e M. David Mullen per il suo lavoro svolto nell’episodio “Four Minetes” della serie “The Marvelous Mrs. Maisel” nella categoria televisiva.

Altri riconoscimenti speciali sono stati, inoltre, assegnati a Spike Lee (Premio del Consiglio dei governatori), Don Burgess (Premio alla carriera), Steven Fierberg (Premio alla carriera), Warwick Thornton (Premio Spotlight) e Amy Vincent (Premio del Presidente).

ASC Awards 2024: i vincitori.

Theatrical Feature Film

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer (Universal Pictures)

Documentary Award

Curren Sheldon, King Coal

Episode of a One-Hour Regular Series

M. David Mullen, The Marvelous Mrs. Maisel, “Four Minutes” (Prime Video)

Limited or Anthology Series or Motion Picture Made, TV\

Ben Kutchins, Boston Strangler (Hulu)

Episode of a Half-Hour Series

Carl Herse, Barry, “Tricky Legacies” (Max)

Music Video Award

Jon Joffin, “At Home” (performed by Jon Bryant)

Spotlight Award

Warwick Thornton, The New Boy