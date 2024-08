Box Office ITALIA: Deadpool & Wolverine oltre i 12 milioni

Il cinecomic Deadpool & Wolverine ha dominato a mani basse il Box Office ITALIA nel primo weekend di agosto, ed ora viaggia sopra i 12 milioni complessivi.

Nonostante le medie stagionali, non esattamente ricchissime negli anni pre-Covid 19, il nuovo film Marvel Studios ha fatto segnare ancora una volta numeri importanti, aiutato anche dalla mancanza di nuove proposte di rilievo. Ottima comunque la tenuta di Inside Out 2 che, a dispetto delle settimane che passano, continua a tenere un passo importante.

Ma veniamo ai numeri..

Deadpool & Wolverine ha chiuso il weekend – il suo secondo dall’esordio – con un nuovo incasso da 2,62 milioni di euro, un totale da 12,09 milioni ed un calo limitato (-46%). Il confronto con i due precedenti capitoli, manco a dirlo, è ovviamente in positivo: il primo Deadpool nel secondo weekend aveva incassato 1,8 milioni, mentre il sequel addirittura 1,01 milioni.

Nel 2022 “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” era partito decisamente meglio di Deadpool & Wolverine nel primo weekend, mentre la situazione sembra cambiare già in questo secondo fine settimana: il risultato è che ad oggi il nuovo film Marvel ha raccolto complessivamente oltre 700 mila euro rispetto al secondo capitolo della saga Doctor Strange (11,41 milioni).

Come anticipato in precedenza, la tenuta di Inside Out 2 è da considerare ottima anche in questo primo weekend di agosto. L’incasso ottenuto è stato, infatti, 501 mila euro, con un calo del 22%, ed un totale ora sopra quota 44,37 milioni, ad un passo dal complessivo di “Avatar: La via dell’acqua” (44,7 milioni). La terza piazza del podio del Box Office ITALIA è inoltre andata a Twisters con un incasso di 126 mila euro, ed un totale di 1,27 milioni.

via Cineguru

