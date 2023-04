Super Mario Bros – Il Film ha superato i 2 milioni di incasso nei primi due giorni di programmazione. Continua la marcia trionfale nel Box Office Italia.

Dopo un opening day impressionante, il film ispirato al celebre eroe dei videogames venerdì ha fatto registrare un altro importante risultato. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, Super Mario Bros – Il Film ha incassato 1.11 milioni di euro, ed ora viaggia con un parziale di 2.36 milioni in due giorni. I prossimi giorni saranno fondamentali per dare un valore più preciso al grande esordio del film in questo weekend pasquale.

Air – La storia del grande salto ha aperto ieri in secondo posizione con un incasso di 166 mila euro, ed un totale 201 mila con i dati delle anteprime. La terza posizione, invece, è andata a John Wick 4 con un nuovo incasso da 94 mila euro, ed un complessivo di 4.15 milioni. Tra le altre new entries, al quinto posto I tre moschettieri: D’Artagnan con 33 mila euro, ed al sesto Mia con 32 mila euro.