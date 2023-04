Super Mario Bros – Il Film: la nostra recensione

É arrivato nelle sale cinematografiche l’idraulico con i baffi più famoso dei video-games, Super Mario Bros – il film è un lungometraggio animato per chi da ragazzo ha guidato Mario nel superare i livelli.

I due fratelli idraulici, Mario e Luigi, stanno cercando di sanare la perdita di un tubo a Brooklyn ma finiscono in un altro universo magico, totalmente diverso dal loro. Durante il viaggio Mario e Luigi si separano: Mario finisce in un mondo coloratissimo caratterizzato dal funghi giganteschi percorribili e piccoli abitanti col cappello da fungo che fanno capo alla bellissima Principessa Peach, Luigi nel tetro mondo circondato da personaggi circospetti guidati dalla temuta tartaruga Dowser.

Inizia così la missione di Mario: aiutare la principessa a salvare il suo mondo e salvare suo fratello Luigi.

IL COMMENTO

Super Mario Bros – Il Film richiama a sè tutto quello che, nel corso degli anni, è stato creato intorno al franchising del videogames. Vi sono i personaggi conosciuti nei vari livelli di gioco, le kart su cui Mario e i suoi amici sfrecciano, i potenziamenti e sopratutto c’è Donkey Kong, nemico-amico del nostro protagonista.

Ogni scena cattura lo spettatore, riportandogli alla mente la spensieratezza del gioco. Non bisogna aspettarsi monologhi introspettivi, ma un sano e puro intrattenimento. Usciti dalla sala, avrete probabilmente il desiderio di correre a casa per far affrontare a Mario una nuova sfida, di fargli conquistare un potenziamento di farlo salire sulla kart e farlo sfrecciare il più veloce.

Se si è fan del videogame, non si può rimanere delusi da questo lungometraggio d’animazione che ben gli rende omaggio. In questo film si muore più volte fin quando non si supera il livello, mantenendo alta la concentrazione e puntando all’obiettivo finale, schivando gli ostacoli che inizialmente appaiono insormontabili ma che, grazie anche ai potenziamenti, vengono superati con abilità.

Il giocatore del videogioco reso famoso dalla Nintendo, qui è lo stesso spettatore che vorrebbe guidare Mario e fargli conquistare la stella, potenziarlo e fargli sconfiggere il cattivo.

A nostro avviso, il Super Mario Bros – il Film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con molta probabilità, non risulterà ai più memorabile ma ha il potere di trasferire sul grande schermo la narrativa del videogioco, omaggiando con leggerezza e umorismo le imprese del goffo idraulico con i baffi e del suo team.

L’effetto nostalgia è assicurato ma, allo stesso tempo si impara una lezione importante attraverso il viaggio di Mario nell’universo magico, forse la stessa che chi ha giocato al suo videogioco ha imparato man mano che lo ha aiutato a superare i livelli e a conquistare potenziamenti.

Super Mario Bros – Fl Film: curiosità

Nella versione originale del film Chris Pratt é la voce di Mario (nella versione italiana è doppiato da Claudio Santamaria), mentre Luigi è doppiato da Charlie Day. La voce della Principessa Peach è di Anya Taylor-Joy, Seth Rogen è il gorilla Donkey Kong e Jack Black è il temutissimo Bowser.

IL TRAILER DI SUPER MARIO BROS

Super Mario Bros - Il Film
Regista: Aaron Horvath e Michael Jelenic
Data di creazione: 2023-04-06
Valutazione dell'editor

3