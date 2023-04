Le iniziative UCI Cinemas per Guardiani della Galassia vol. 3

Guardiani della Galassia vol. 3 uscirà nelle sale il prossimo mese, ma UCI Cinemas ha già avviato il conto alla rovescia con alcune interessanti iniziative.

Dai poster ufficiali per coloro che acquisteranno un ticket presso il circuito UCI al concorso che darà l’opportunità di poter vincere il set musicale galattico dei Guardiani della Galassia, ecco qui di seguito tutte le informazioni sulle iniziative messe a disposizione per i clienti da UCI Cinemas.

Negli UCI Cinemas arrivano le iniziative per il lancio di Guardiani della Galassia Vol. 3

Milano, 5 aprile 2023 – UCI Cinemas dedica agli appassionati Marvel la possibilità di ricevere uno splendido omaggio e di partecipare al concorso lanciato per l’arrivo in sala, previsto per il 3 maggio, di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Acquistando online un biglietto per assistere alle proiezioni previste dal 3 al 7 maggio tutti gli spettatori avranno in omaggio l’esclusivo poster del film. Inoltre acquistando online e registrando entro il 19 maggio sul sito guardianidellagalassia3.ucicinemas.it il biglietto per le proiezioni in programma dal 3 al 14 maggio tutti gli amanti del team di improbabili Super Eroi parteciperanno a un fantastico concorso e avranno la possibilità di vincere il set musicale galattico dei Guardiani della Galassia, composto da: “Guardian Of The Galaxy: Vol 1 Vynyl” e “Guardian Of The Galaxy: Vol 2 Vinyl”, i vinili con le colonne sonore dei primi due capitoli della saga che segue le avventure di Peter Quill e della sua squadra, oltre a un paio di cuffie on ear wireless, un moderno giradischi, due altoparlanti di qualità e uno splendido amplificatore, tutti dotati di tecnologia Bluetooth.

Una splendida occasione per apprezzare nel migliore dei modi uno degli elementi che hanno reso iconica la saga, ovvero le splendide musiche che fanno da sottofondo alle avventure dei Guardiani della Galassia.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji.

LA TRAMA: Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.