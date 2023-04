Marvel Studios ha condiviso oggi con la rete il trailer finale di Guardiani della Galassia vol. 3, il cinecomic in arrivo al cinema il prossimo mese.

Il team di superadattati più cosmico del Marvel Cinematic Universe è pronto per l’ultima grande avventura targata James Gunn, e forse anche per come siamo abituati a vederlo. Molti dei protagonisti del cast del franchise, infatti, sono giunti al termine della loro avventura con i Marvel Studios, ed è per questo che fan e critica si aspettano tanto da Guardiani della Galassia vol. 3.

Oltre al trailer finale (ancora nella versione originale), i Marvel Studios hanno diffuso anche i characters poster dedicati ai vari protagonisti del film, li trovate nella galleria fotografica in fondo alla pagina.

IL TRAILER FINALE

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji.

LA TRAMA: Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

I CHARACTERS POSTER