Box Office Italia: Grande partenza per Super Mario Bros

Super Mario Bros – Il Film ha esordito subito in testa al Box Office Italia, e si appresta a dominare il weekend lungo di Pasqua.

Ci si aspettava una partenza di grande impatto, ed in effetti il buon Super Mario non ha deluso le aspettative. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, il film d’animazione mercoledì ha raccolto la bellezza di 1.23 milioni di euro, con una prospettiva per il weekend di Pasqua davvero interessante. La scorsa estate Minions 2 ha esordito con un milione e mezzo nel suo opening day, piazzando un weekend da 4.4 milioni, questo dato lascia intuire che Super Mario Bros – Il Film possa spingersi in queste feste pasquali anche sopra i 6 milioni.

Nel resto della classifica degli incassi più alti della giornata di mercoledì, John Wick 4 e Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri hanno completato il podio rispettivamente con incassi da 118 mila euro e 115 mila euro.

SUPER MARIO BROS – IL FILM

Super Mario Bros – Il Film arriverà al cinema in live animation, con Aaron Horvath e Michael Jelenic in cabina di regia, e Matthew Fogel (Minions 2) come sceneggiatore. La Illumination Entertainment di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto (creatore del gioco originale) per Nintendo si è occupato della produzione con Universal Pictures. Al cinema dal 7 aprile 2023. In Italia dal 5 aprile.

Tra i protagonisti del cast vocale ci sarà spazio per Chris Pratt, che doppierà Mario, ma anche per Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike).