Blue Beetle: il trailer del film DC in arrivo domani

Warner Bros e DC Studios nella giornata di domani rilasceranno il primo trailer di Blue Beetle, il cinecomic diretto da Angel Manuel Soto.

Il rilascio del trailer è stato anticipato nel tardo pomeriggio da un breve video di lancio che gioca con il logo-titolo del film (lo trovate in fondo alla pagina). Va ricordato che la Warner Bros lo scorso dicembre ha confermato il cambio di strategia sulla distribuzione di Blue Beetle, passandolo da una semplice release su HBO Max ad una più classica in sala.

BLUE BEETLE

Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura di Blue Beetle, mentre Angel Manuel Soto ha avuto il ruolo da regista. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Xolo Maridueña, mentre Bruna Marquezine interpreterà la sua fidanzata, nel cast anche George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Belissa Escobedo.

Blue Beetle è un personaggio creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner nel 1940. Il protagonista del film HBO Max sarà Jamie Reyes, terza incarnazione del celebre personaggio DC. Jamie è un normale adolescente di El Paso, in Texas, ma l’incontro con uno scarabeo alieno lo trasforma in un eroe in armatura. Lo scarabeo ha consapevolezza di sé e comunica con la mente di Jamie dopo essersi attaccato al suo corpo. Quando è completamente corazzato, Blue Beetle ha una maggiore velocità e forza, così come il volo e anche la capacità di invocare altre armi se necessario.

IL VIDEO-LANCIO