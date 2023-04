La commedia d’azione Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri ha vinto il Box Office USA nel weekend, dietro solo discreta la tenuta di John Wick 4.

Così come prospettato dalle previsioni degli ultimi giorni, il film ispirato al famoso gioco di ruolo Dungeons & Dragons ha vinto il botteghino americano con un incasso di poco sotto i 40 milioni. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, il film ha chiuso il weekend d’esordio con uno score da 38.5 milioni di dollari. Il 10% degli incassi è arrivato da dalle proiezioni in versione IMAX.

A livello internazionale L’onore dei ladri ha guadagnato 33 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 71.5 milioni. Tra i mercati internazionali più prolifici, Cina (5 milioni con apertura al quarto posto), Regno Unito (4.3 milioni), Messico (2.4 milioni), Australia (2.4 milioni) e Germania (2.0 milioni). A tal proposito, va ricordato che il budget di produzione è da considerare medio-alto (150 milioni), pertanto il film Paramount dovrà dimostrare di avere gambe lunghe al botteghino in modo da raccogliere un guadagno consistente, ed essere considerato un successo.

John Wick 4 è scivolato al secondo posto con un incasso di 28.2 milioni di dollari, ed un totale di 122.8 milioni. Volendo mettere mano alle statistiche, il calo registrato in questo secondo weekend (-62%) è da considerare il peggiore dell’intera saga, ciononostante sul fronte degli incassi totali, John Wick 4 si sta avvicinando con passi lunghi al definitivo di John Wick 3: Parabellum (171 milioni).

Il film a tema religioso His Only Son ha esordito al terzo posto con un incasso stimato di 5.3 milioni di dollari. In quarta posizione Scream VI ha incassato altri 5.3 milioni di dollari (potrebbe ritornare al terzo con i conteggi di lunedì), per un totale di 98.2 milioni, ad un passo dai definitivi dei primi due capitoli. Creed III ha chiuso infine la top five con un nuovo incasso da 5 milioni di dollari, ed un totale di 148.5 milioni.