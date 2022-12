Il poster di Blue Beetle conferma l’uscita esclusiva nei cinema

Warner Bros. Italia ha condiviso con la rete il poster ufficiale di Blue Beetle, il cinecomic DC Studios interpretato da Xolo Maridueña.

Il lancio in rete del poster (lo trovate nel tweet in fondo alla pagina), oltre a regalare un primo sguardo al Neon Scarab che presta i superpoteri al celebre eroe DC, conferma una volta e per tutte la scelta della Warner Bros di puntare su una release esclusiva nelle sale cinematografiche, abbandonando di fatto la scelta iniziale fatta per HBO Max.

BLUE BEETLE

Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura di Blue Beetle, mentre Angel Manuel Soto ha avuto il ruolo da regista. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Xolo Maridueña, mentre Bruna Marquezine interpreterà la sua fidanzata, nel cast anche George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Belissa Escobedo.

Blue Beetle è un personaggio creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner nel 1940. Il protagonista del film HBO Max sarà Jamie Reyes, terza incarnazione del celebre personaggio DC. Jamie è un normale adolescente di El Paso, in Texas, ma l’incontro con uno scarabeo alieno lo trasforma in un eroe in armatura. Lo scarabeo ha consapevolezza di sé e comunica con la mente di Jamie dopo essersi attaccato al suo corpo. Quando è completamente corazzato, Blue Beetle ha una maggiore velocità e forza, così come il volo e anche la capacità di invocare altre armi se necessario.

IL POSTER