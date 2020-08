“Ultimamente mi ero un po’ allontanato da ‘Il traditore’ ma, a quanto pare, adesso riemerge con questo premio che mi onora. Sono contento che provenga da un Festival così importante come il Bif&st, incoraggiandomi a fare altre cose. Spero, in futuro, di essere all’altezza di un film che è nato con fatica ma che poi è stato realizzato con una energia che evidentemente è arrivata al pubblico […] Sto lavorando, in questo momento, a un progetto molto personale legato alla mia famiglia e alla mia cittadina natale, Bobbio, un documentario che si intitolerà ‘Marx può aspettare’ e che spero di poter congedare presto. Seguiranno le riprese della serie ‘Esterno notte’ sulla strage di Via Fani, una sorta di ‘controcampo’ al mio film ‘Buongiorno, notte’. La serialità è una assoluta novità per me ma mi sto facendo assistere, nella stesura della sceneggiatura, da scrittori che ne conoscono bene le dinamiche”.