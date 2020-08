01 Distribution ha diffuso in rete una nuova clip da Notturno, il film diretto da Gianfranco Rosi, in concorso a Venezia 77.

Questa mattina torniamo a parlare del nuovo film diretto dal candidato all’Oscar Gianfranco Rosi, e lo facciamo attraverso un estratto dal film. La clip rilasciata prende il titolo di “Check Point“, e viene presentata così:

Una bandiera sferzata dal vento segna il confine tra la notte e il giorno, nel racconto di un dramma umano che trascende le divisioni geografiche e il tempo dei calendari; Notturno illumina, attraverso incontri e immagini, la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS.

Avete già visto il primo trailer? Fatelo a questo indirizzo.

Dopo il concorso di Venezia, Notturno approderà in tre Festival americani tra i più importanti, ossia Toronto, Telluride e New York Film Festival. Nelle sale italiane arriverà invece dal 9 settembre.

Sinossi ufficiale: Notturno racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS: Rosi ha girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, per raccontare storie diverse, al di là delle divisioni geografiche ma unite dalla narrazione. Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un Notturno che pare infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia.

LA CLIP