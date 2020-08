L’impatto del kolossal fantascientifico Tenet sul Box Office Italia si fa sentire, e gli incassi dopo tre giorni fanno registrare numeri importanti.

Approfittanto della grande voglia di cinema degli italiani, dopo mesi di lockdown forzato, Tenet sta letteralmente stupendo gli analisti, riuscendo a far segnare risultati impressionanti in momento storico così difficile come questo post-Coronavirus.

In tre giorni di programmazione, infatti, il kolossal di Christopher Nolan ha raggiunto un incasso pari ad un milione di euro, di cui 400 mila solo all’esordio, si tratta quindi del primo film a raggiungerla dalla riapertura delle sale. Ieri, per l’occasione, Tenet ha chiuso ancora in testa il Box Office Italia, e lo ha fatto con uno score di 311 mila euro.

Tutto bello, tutto positivo? Assolutamente no. L’incasso complessivo fatto registrare ieri nel botteghino nazionale è stato 433 mila euro, dato che fa riflettere visto che 311 mila sono arrivati dal solo Tenet. La programmazione cinematografica italiana al momento è povera di film che possano attirare in massa gli italiani nelle sale, la speranza pertanto resta ancorata al coraggio mostrato da Warner Bros Italia, capace di puntare sul mercato italiano nonostante le premesse poco rosee. Nelle prossime settimane altri blockbusters potrebbero esordire e continuare a spingere il Box Office Italia in alto, ma nell’attesa consoliamoci grazie al solo Tenet.