Bif&st 2020: I vincitori di Panorama Internazionale

Continuano a fioccare notizie dal Bif&st 2020. Ora parliamo infatti dei vincitori del Concorso Panorama Internazionale.

I premi sono stati scelti da una giuria di qualità presieduta da Alessandro Laterza, e composta da Mariangela Barbanente, Oscar Iarussi, Silvia Napolitano, e Alessandro Piva. Li trovate tutti qui di seguito, con annesse le motivazioni.

Il Premio Bif&st International per la Miglior Regia va a Evgeny Ruman per il film israeliano Golden Voices (Kolot Reka)

“Per aver saputo coniugare leggerezza e profondità in un film che affronta temi universali, come lo spaesamento dell’immigrazione, attraverso un soggetto originale sviluppato con grande capacità drammaturgica e una sapiente equilibrio tra commedia, melò e dramma sentimentale con un dichiarato omaggio all’opera di Federico Fellini.“

Il Premio Bif&st International per la Migliore Attrice Protagonista a Laurenc Coe per il film inglese Noctunrnal di Nathalie Biancheri

“A Lauren Coe, giovane attrice irlandese coprotagonista di “Nocturnal”, esordio dell’inglese Nathalie Biancheri, per il suo talento nel raccontare le mille sfaccettature di un’adolescente alle prese con un difficile momento di crescita e consapevolezza sempre sul filo della tensione emotiva.“

Il Premio Bif&st International per il Miglior Attore Protagonista a Niels Schneider per il film franco-canadese-belga Sympathy for the devil (Sympathie pour le diable) di Guillaume de Fontenay

“Per aver restituito a Paul Marchand, giornalista di guerra, tutta la sua adrenalina, la sua dolcezza, le sue scelte etiche, in un film che lascia senza fiato e trascina lo spettatore nelle strade brucianti della Sarajevo dell’92, all’inizio del lunghissimo e sanguinoso assedio.“

Inoltre è stata consegnata una menzione speciale all’attrice Maria Belkin per il film israeliano Golden Voices (Kolot Reka) di Evgeny Ruman.

“Per averci fatto fare un viaggio straordinario nelle emozioni e nelle scoperte di una donna, dall’arrivo stupefatto nella sua nuova esistenza alla conquista ironica e tenera di un’altra se stessa, imprevedibile e piena di vita.“

Altri premi sono stati raccolti in questo altro nostro aggiornamento dal Bif&st 2020.

ALCUNE FOTO DAI FILM VINCITORI

Golden Voice

Lauren Coe (Nocturnal)

Maria Belkin

Niels Schneider