A sorpresa Ben Affleck tornerà Batman in The Flash

Sembra una bufala di mezza estate, ma è pura verità: Ben Affleck vestirà ancora i panni di Batman nel film dedicato a Flash.

Nonostante il clamoroso divorzio col personaggio, che ha poi portato Robert Pattinson a raccogliere il ruolo in The Batman, il buon Ben Affleck tornerà presto a vestire il celebre costume. A confermare la notizia è stato in queste ore il regista di The Flash “Andy Muschietti“.

Parlando con Vanity Fair della pre-produzione del sui film, il regista ha spiegato che il ritorno di Affleck nei panni di Batman è fortemente condizionato dal rapporto “quasi mistico” venuto a crearsi in Justice League tra Barry Allen ed appunto Bruce Wayne. Entrambi hanno perso la madre per omicidio, così come entrambi cercano un posto in questo nuovo mondo fatto di alieni e personaggi incredibili.

Il Batman di Ben Affleck, come noto, non sarà l’unico nel film, a fargli compagnia infatti ci sarà quello celebre interpretato da Micheal Keaton. Da notizie più datate il nuovo Flash movie metterà al centro della trama il fumetto Flashpoint, con viaggi nel tempo e linee temporali sovrapposte.

Facile aspettarsi ulteriori aggiornamenti sul film dal DC FanDome di domani.

THE FLASH