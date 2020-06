Michael Keaton tornerà Batman nel cinecomic The Flash?

L’attore Michael Keaton potrebbe presto tornare a vestire i panni di Bruce Wayne aka Batman in The Flash, questo è quanto emerge da uno degli ultimi aggiornamenti proveniente dal web.

A lanciare la bomba è stato questa sera un articolo di The Wrap. Secondo la fonte, infatti, l’attore avrebbe intrapreso le trattative con la Warner Bros per vestire ancora i panni del celebre supereroe nel prossimo cinecomic diretto da Andy Muschietti.

Michael Keaton ha interpretato Bruce Wayne aka Batman in due film, ossia Batman di Tim Burton (1989), in Batman il Ritorno (1992).

L’idea di base dovrebbe essere quella di avviare i fan DC verso il famoso Multiverso, facendo così leva su quello che dovrebbe essere il leitmotiv di The Flash, ovvero Flashpoint. Come noto dai fumetti, Barry Allen nel tentativo di tornare indietro nel passato per salvare sua madre crea inavvertitamente un universo parallelo, aprendo perciò le basi del Multiverso. Ricordiamo che all’interno dell’Arrowverse in tv questa strada è stata già percorsa con grandi risultati di apprezzamento da parte del pubblico.

Non resta che attendere ulteriori aggionamenti in merito.

THE FLASH

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST : Ezra Miller.

: Ezra Miller. TRAMA : Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

: Il film adatterà il fumetto Flashpoint. AL CINEMA: In Usa dal 3 giugno 2022