Joel Schumacher è morto, fu regista di due Batman

Il regista Joel Schumacher è morto quest’oggi all’età di 80 anni, in molti lo ricorderanno per aver diretto due film dedicati al celebre Batman.

La lunga battaglia col cancro ha infine sconfitto il regista Joel Schumacher, il famoso regista è infatti morto quest’oggi a New York. A confermare la dipartita un articolo di Variety.

Dopo aver aperto la sua carriera ad Hollywood come costumista, Schumacher ha trovato la strada della regia nel 1981. Dal suo estro sono approdati al cinema film del calibro di Ragazzi Perduti, Linea Mortale, Un giorno di ordinaria follia, Batman Forever, Batman & Robin, In linea con l’assassino e Il fantasma dell’opera.

L’ultima volta dietro la macchina da presa è arrivata nel 2011, quando diresse dirige Nicolas Cage e Nicole Kidman nel film Trepass, presentato con favore al Toronto International Film Festival.

Nonostante fosse gay dichiarato, Schumacher è stato più volte criticato per aver dipinto in maniera negativa l’immagine della figura gay in quel di Hollywood.