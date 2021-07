Bassam Tariq in trattative per riavviare Blade per i Marvel Studios

I Marvel Studios potrebbero aver trovato in Bassam Tariq il regista per l’annunciato reboot di Blade, il cinecomic dedicato al celebre anti-eroe Marvel Comics.

Questa sera Deadline ha rivelato che Bassam Tariq (Mogul Mowgli) al momento è in trattative con i Marvel Studios per il ruolo di regista di Blade. La fonte ha specificato che nei mesi scorsi Kevin Feige, i produttori ed il protagonista Mahershala Ali hanno incontrato una serie di registi, rimanendo però folgorati dallo stile di Tariq. Non resta, pertanto, che attendere la buona riuscita delle trattative, ed ovviamente l’annuncio ufficiale di casa Marvel.

L’ultimo aggiornamento proveniente dalla pre-produzione di Blade risale allo scorso mese di febbraio, in quell’occasione infatti i Marvel Studios hanno annunciato l’ingaggio di Stacy Osei-Kuffour per il ruolo di sceneggiatrice. Attualmente il film è ancora in fase di scrittura.

BLADE

PRODUZIONE: Il film sarà sviluppato dai Marvel Studios. Tra i produttori Kevin Feige. La sceneggiatura sarà firmata da Stacy Osei-Kuffour. CAST: Mahershala Ali. DISTRIBUZIONE: Prossimamente al cinema.

TRAMA: Il film sarà tratto dai celebri fumetti Marvel Comics, e farà parte della Fase 5 dell’MCU.