Ecco chi scriverà per Marvel Studios il reboot di Blade

I Marvel Studios hanno finalmente trovato la scrittrice che si dovrà occupare di scrivere la sceneggiatura dell’annunciato reboot di Blade.

Impegnati nella ricerca dello scrittore giusto fin dallo scorso ottobre, i Marvel Studios hanno trovato in Stacy Osei-Kuffour la penna giusta. La sceneggiatrice si è fatta apprezzare nel recente passato per il lavoro di story editor e autrice di episodi di Watchmen, la serie tv prodotto da HBO, ma anche per Hunters, apprezzata serie Amazon Studios.

Sulla scelta della Osei-Kuffour, il THR ha aggiunto: “La Marvel ha trascorso gli ultimi sei mesi incontrando gli scrittori in quella che è stata descritta come una ricerca meticolosa, in cui Ali (Mahershala) era direttamente coinvolto. Solo gli scrittori neri sono stati seriamente considerati, un riflesso dell’attenzione della Marvel sul tema delle diversità.”

BLADE

PRODUZIONE: Il film sarà sviluppato dai Marvel Studios. Tra i produttori Kevin Feige. La sceneggiatura sarà firmata da Stacy Osei-Kuffour. CAST: Mahershala Ali.

TRAMA: Il film sarà tratto dai celebri fumetti Marvel Comics, e farà parte della Fase 5 dell’MCU.