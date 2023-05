L’atteso film evento Marvel Studios dal titolo Avengers: The Kang Dynasty potrebbe aver perso il suo sceneggiatore, questo almeno secondo un rumour di giornata.

A lanciare l’allarme in casa MCU è stato il sempre informato reporter Jeff Snyder attraverso il suo seguitissimo account Twitter. Il divorzio artistico, semmai fosse confermato ufficialmente, tra Marvel Studios e Jeff Loveness sarebbe avvenuto prima ancora dello sciopero degli sceneggiatori, e per motivi al momento non ancora chiari. Sul banco degli imputati, per Loveness, potrebbero esserci le critiche negative piovute su Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film da lui sceneggiato. Ad ogni modo, si attendono novità in merito.

RUMOR: Hearing that screenwriter Jeff Loveness is off AVENGERS: KANG DYNASTY… and that he fell off prior to the strike. — Jeff Sneider (@TheInSneider) May 19, 2023

Tralasciando il problema sceneggiatore, va ricordato inoltre che i Marvel Studios al momento sarebbero anche impegnati a risolvere l’altra urgente problematica legata alla vita privata di Jonathan Majors, investita lo ricordiamo dalle presunte accuse di violenza ai danni di una donna. Ed anche in questo caso vi aggiorneremo in caso di novità.

AVENGERS: THE KANG DYNASTY

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, e sarà il primo dei due film evento che chiuderanno la saga Marvel nota come The Multiverse Saga. La sceneggiatura era stata affidata a Jeff Loveness. L’uscita cinematografica è al momento fissata per il 2 maggio 2025. L’unico nome certo al momento è quello di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.