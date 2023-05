Clark Johnson nel cast di Daredevil: Born Again, ma sarà anche regista

Il cast di Daredevil: Born Again ha accolto nelle ultime ore Clark Johnson, per lui ruolo ricorrente e regista di due episodi.

Questa mattina Deadline ha confermato l’ingaggio del famoso interprete della serie Bosch, confermando come anticipato che si tratterà di un doppio impegno, tra set e regia. Secondo la celebre fonte, Clark Johnson nella serie interpreterà un personaggio ricorrente di nome Cherry. Il Johnson regista tra i suoi crediti conta la direzione di episodi di The Shield, Your Honor e City on a Hill, ma anche Love & Death e Evil.

Come noto, da alcuni giorni le riprese di Daredevil: Born Again sono ferme a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha investito la gran parte delle produzioni hollywoodiane, chiaramente sarà nostra premura informarvi sul ritorno alla normalità.

DAREDEVIL: BORN AGAIN

La serie sarà firmata da Matt Corman e Chris Ord (Cover Affairs). Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson. Il periodo di rilascio è inizio 2024 con 18 episodi.

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.