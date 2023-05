Harrison Ford e il cast di Indiana Jones 5 illuminano Cannes

Nella giornata di ieri Harrison Ford ed il cast di Indiana Jones 5 hanno presentato il film al Festival di Cannes.

Dal celebre protagonista Harrison Ford al regista James Mangold, l’intera troupe di Indiana Jones e il Quadrante del Destino hanno illuminato la platea tra gli applausi dei presenti. Ciononostante, la stampa internazionale non sembra aver gradito il risultato profuso, ritenendo il lavoro di Mangold un passo avanti rispetto all’ultimo capitolo “Il Teschio di Cristallo“, ma in netto contrasto con la magia portata al cinema alla trilogia originale. La standing ovation di 5 minuti dagli addetti ai lavori è stata considerata come un omaggio alla saga, ma non al film in sè.

Qui di seguito la divisione social della Disney ha diffuso alcune delle foto più belle di Harrison Ford, James Mangold ed il resto della troupe di Indiana Jones 5 a Cannes.

Indiana Jones è tornato 💥



Ecco il cast e i filmmaker di #IndianaJones e il Quadrante del Destino alla première mondiale al 76° Festival Internazionale del Cinema di Cannes. In sala dal 28 giugno. #Cannes2023 pic.twitter.com/locpAQvD8q — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) May 19, 2023

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

Il film è diretto da James Mangold e sceneggiato dallo stesso regista insieme a Jonathan Kasdan. Fungono da produttori Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, già autore di tutte le musiche delle avventure di Indiana Jones.

Nel cast, oltre a Harrison Ford che veste per la quinta volta i panni di Indiana Jones, troviamo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).La prm

La premiere di Indiana Jones e il Quadrante del Destino è prevista in italia il 28 giugno 2023.