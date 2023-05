May Calamawy da Moon Knight al cast di Il Gladiatore 2

Il casting legato a Il Gladiatore 2 continua a regalare nuovi nomi, uno di questi è May Calamawy, attrice ammirata di recente in Moon Knight.

Questa sera Deadline ha confermato che, agli attori presenti attualmente nel cast, si aggiungeranno con la suddetta May Calamawy, anche Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas e Fred Hechinger (The White Lotus). E’ certo, inoltre, il ritorno dal primo film di Derek Jacobi nel ruolo del senatore Gracco.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli sui ruoli dei molti ingaggiati, la fonte riferisce che Hechinger subentrerà al posto di Barry Keoghan – bloccato dai troppi impegni in agenda – per il ruolo dell’imperatore Geta. Inoltre, quello assegnato alla Calamawy è stato descritto come fondamentale ai fini della narrazione, e che la ricerca è stata ardua.

IL GLADIATORE 2

Il film sarà diretto da Ridley Scott, regista del primo iconico film datata 2000 vincitore di 5 premi Oscar, tra cui quello del Miglior Film. Scott produrrà anche, insieme al presidente di Scott Free “Michael Pruss“, ed a Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha scritto la sceneggiatura.

Nel cast ci sarà spazio anche per Joseph Quinn, nel ruolo dell’imperatore Caracalla, Connie Nielsen, che riprenderà il ruolo di Lucilla, Denzel Washington, Derek Jacobi ancora nel ruolo di Cracco, May Calamawy, Fred Hechinger, Lior Raz, Peter Mensah e Matt Lucas.

Ambientato anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, Il Gladiatore 2 vedrà al centro della trama Lucio, figlio il Lucilla (Connie Nielsen) e nipote del perfido Commodo (Joaquin Phoenix). Nel film del 2000 Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava Lucio e sua madre vendicando anche la propria famiglia prima di morire. Il ruolo di Lucio è stato affidato a Paul Mescal.